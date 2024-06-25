Советская база отдыха под Екатеринбургом станет курортом с термами

Советская база отдыха «Энергетик» в поселке Коптяки Среднеуральского городского округа будет реконструирована за 1,3 млрд рублей и станет круглогодичным курортом. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информационной политики.

© УралПолит.Ru

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, курорт будет способен принимать одновременно до 6 тысяч гостей. За 5 лет на базе планируется открыть термальный комплекс, в котором будут открытые и закрытые бассейны и бани. Также в планах возведение новой трехзвездочной гостиницы на 60 номеров.

Кроме того, проект предполагает и строительство шестиэтажного апарт-отеля, который будет вмещать в себя 120 номеров. Старые жилые корпуса и здание столовой будут полностью обновлены. Собственники также будут реконструировать инженерные сети параллельно со строительством. Предполагается, что в «Энергетике» появятся 60 рабочих мест, пишет «Ъ».

Социологическое агентство «Вебер», как напоминает телеканал 360, ранее сообщало, что каждый третий россиянин выбирает для отдыха отечественный курорт. Всего 13% жителей уезжают в зарубежные страны, 17% — в равной степени предпочитают отдыхать и в России, и за рубежом.