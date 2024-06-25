Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров среди крупнейших вокзалов

Ростовская область, 25 июня 2024. DON24.RU. Количество отправленных пассажиров в январе – мае 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении выросло на 17%, до 16,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

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За аналогичный период прошлого года было отправлено около 14 млн человек.

Лидером по количеству пассажиров стал Адлер – 2,5 млн человек. Вторую позицию занял Ростов-Главный – 1,9 млн человек. Третье место у вокзала Краснодар-1 – 1,75 млн человек.

Как сообщает пресс-служба, наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров в январе – мае текущего года пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья.

Кроме того, в топ-30 крупнейших вокзалов СКЖД вошли вокзалы Таганрог-1, Лихая, Шахтная, Каменская и Новочеркасск.