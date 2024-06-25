Продвижение отдыха в РФ за рубежом войдет в новый нацпроект по туризму

Обновленный национальный проект по туризму включит в себя, в том числе и задачи по продвижению отдыха в России за рубежом, а также организацию комфортных условий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ по нацпроектам.

"Новые перспективы для развития российских субъектов открывает туристическая отрасль. Она, что важно, оказывает <…> мультипликативное влияние на занятость, на производства в смежных секторах", - пояснил премьер и добавил, что все задачи "необходимо предусмотреть при формировании нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", который со следующего года придет на смену действующему".



Среди задач, стоящих перед отраслью, Мишустин выделил "и запуск новых маршрутов, и направления для поездок, и продвижение туристического потенциала России за рубежом, наращивание производства отечественной продукции для этой сферы".

"Главное - сделать путешествия по России еще более интересными, комфортными - как для наших граждан, так и для иностранных туристов. Чтобы была возможность познакомиться с нашей страной, с ее историей, с уникальными природными богатствами. Ну и, конечно, пользоваться доступным качественным сервисом", - заключил премьер-министр.



Для удобства туристов, указал Мишустин, необходимо сформировать государственную цифровую платформу для отрасли. Она "объединила бы всю информацию о логистике, о местах размещения, о достопримечательностях, об услугах гидов, что поможет людям планировать поездки", добавил премьер.

"Такие современные платформенные решения и сервисы должны активно внедряться и в других ключевых секторах", - отметил глава правительства.



В целом, для развития отрасли, отметил Мишустин, правительство работает над улучшением инфраструктуры, выделяя кредиты на строительство отелей, горнолыжных комплексов и - в девяти регионах - круглогодичных курортов.