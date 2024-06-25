Туристам посоветовали учитывать риски отдыха в Крыму и в Дагестане

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал в интервью НСН председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

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Участники туристического рынка не фиксируют массовой отмены туров в Крым после ракетной атаки на Севастополь. Как сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР), недалеко от места происшествия сегодня могут находиться порядка 250 туристов, однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало. Теракты в Махачкале и Дербенте также не привели к росту числа аннуляции поездок, уточнили в АТОР. Груздь пояснил, что на данный момент уровень угрозы в регионах не критичен.

«Плохо, что происходят такие события в Севастополе и Дагестане. К сожалению, люди каждый день погибают в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, тонут в озерах и морях. Это не означает, что нужно отказаться от использования автомобильного транспорта или воздержаться от туризма. Мы знаем, в какое время живем, это период проведения спецоперации, условия повышенной террористической угрозы, но жизнь продолжается. Степени угрозы, при которой стоило бы воздержаться от поездок в туристических целях, не наблюдается. Нет оснований для расторжения договоров, значит, нет основания для возврата денег. Мне также неизвестно о массовых отказах от поездок с туристическими целями», - заявил он. «Наши туристы отличаются от европейских или американских. Те очень четко прислушиваются к рекомендации своих правительств. Наши граждане более смелые и решительные, часто действуют вопреки. Есть случаи гибели туристов и за рубежом и внутри страны. Недавно туристка утонула в Сочи, но это же не значит, что нужно отказаться от отдыха на воде. Жизнь сопряжена с определенными рисками и угрозами. Важно знать об этом, уклоняться и защищаться», - подытожил он.



Ранее председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель рассказал «Радиоточке НСН», что в Крыму не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако туристам в текущих условиях важно своевременно изучать информацию о местонахождении укрытий.