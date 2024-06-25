Зачем вводят туристический сбор и как это поможет развитию городов

Минэкономразвития сообщило, что с 2025 года регионам РФ могут разрешить вводить туристический сбор. Такой эксперимент уже проводится в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге. О том, чем может быть полезен такой налог и зачем его вводят, MIR24.TV спросил президента Российского клуба финансовых директоров Ирину Арехину.

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«Туристический сбор – целевой налоговый сбор для регионов, который позволяет инвестировать в развитие туристических объектов. В качестве аналога можно привести транспортный налог, который так же поступает в региональный бюджет и, в теории, должен идти на развитие транспортной инфраструктуры», – говорит Ирина Арехина.



Предполагается, что регионы смогут сами решать, вводить ли на своей территории туристический налог. Сбор будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающих в нем людей, как раньше. Размер налога будет устанавливать субъект, при этом средняя ставка – 65 рублей за номер в сутки.

По словам Ирины Арехиной, туристический сбор – хороший вариант пополнить бюджет регионов.

«Например, Санкт-Петербург в 2023 году принял почти 9,5 млн туристов. Даже если каждый заплатит налог за минимальный срок пребывания – 2 дня, общий объем поступлений при ставке сбора в 100 рублей составит около 1,9 млрд рублей. Хотя потенциал сбора в городе гораздо выше – при средней продолжительности тура в 5-6 дней, сумма поступлений может превысить 5 млрд рублей», –объясняет Ирина Арехина.



Собранные деньги будут направлять в бюджеты муниципалитетов для улучшения туристической инфраструктуры. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический сбор, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения.

Спикер утверждает, что полноценное внедрение механизма туристического сбора может кратно увеличить объем поступлений. И для более скромного, чем в Петербурге, регионального бюджета поступления будут весомы.