Почему туристы все чаще выбирают Льгов

В этом году Льгов уже в третий раз участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Их реализация помогла городу привлечь новых туристов. По проектам регионального Центра компетенций преобразился центр Льгова – улица Карла Маркса и Красная площадь. Все работы синхронизировали с программой капитального ремонта и дорожными работами. На улицах внедрили и дизайн-код.

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– Проектно-сметную документацию приходилось корректировать из-за особенностей территории, – рассказала врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анна Коновалова. – Мы работали над принятием дизайн-кода со стороны местного бизнеса и вместе с администрацией Льгова смогли преодолеть все трудности.



Также Коновалова отметила, что поток туристов в этот город увеличился вдвое, повысился спрос и аренду торговых площадей.