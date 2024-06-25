С 9 июля появятся прямые авиарейсы из Астрахани в Екатеринбург

Пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщила, что из Астрахани в Екатеринбург 9 июля запустят прямые рейсы, которые будут функционировать до 24 октября. Российские самолеты SSJ-100 на сотню пассажиров будут летать дважды в неделю: во вторник и в четверг. Из Екатеринбурга самолеты будут вылетать в 16:50, а обратно отправляться в 19:40.

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Таким образом, время полета сократится в два раза, до трех часов. На данный момент перелеты между городами осуществляются только с остановкой в Москве. Но билет на новый маршрут уже можно приобрести. Путешествие в один конец пока что стоит 5250 рублей.

В результате ливня аэропорт Уфы оказался подтоплен, но на его работе это не отразилось.

22 июня сообщалось, что впервые между Сочи и Батуми установлено прямое авиасообщение. По маршруту также летает самолет SSJ-100.