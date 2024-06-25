Эксперты рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от отдыха в Крыму

Портал TourDom.ru поинтересовался у онлайн-тревел-агентств (ОТА), как отреагировали их клиенты на последние трагические события в Севастополе: есть ли аннуляции бронирований размещения в Крыму и какие условия возврата денег предлагаются туристам.

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В сервисе «Островок» сообщили: «Всплеска отмен нет, все в пределах сезонных значений». Запросы на аннуляции невозвратных бронирований в компании рассматривают в индивидуальном порядке, штрафы не удерживаются «с согласия отелей».

Формально гостиницы имеют право взять с гостя, отказавшегося от заезда, стоимость одних суток проживания. Это указано в Правилах предоставления гостиничных услуг. Вечером 23 июня, после ракетного обстрела Украиной пляжа в Севастополе, Минэкономразвития выпустило короткую рекомендацию:

«Туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым».



Решение дано на откуп отельерам и туркомпаниям.

В онлайн-сервисе бронирования жилья «Суточно.ру» заверили портал TourDom.ru, что «всем отменившим бронирования вернули деньги». При этом пояснили:

«Отказы от отдыха в Крыму выросли, но не критично. Повальных аннуляций нет».



Вчера днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

заявил, что решений о закрытии пляжного сезона на полуострове в связи с ракетной атакой по Севастополю не принималось. Сегодня свою позицию обнародовал кинорежиссер и общественный деятель Карен Шахназаров. Он полагает, что в нынешней ситуации стоило бы повременить с детским отдыхом в Крыму. С такой позицией согласны более половины участников опроса по теме в тг-канале «Крыша ТурДома».