ОСК разработала проект арктического круизного лайнера

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разработало концептуальный проект арктического круизного лайнера "Кунашир". В основу проекта лег серийный ледокол проекта 23550, говорится в сообщении ОСК.

"Судно предназначено для морских круизов, перевозки пассажиров в арктических морях с возможностью высадки на необорудованный берег, на ледовые и необитаемые острова. Предлагаются три варианта использования судна: в экспедиционном, исследовательском или круизном рейсах", - отметили в ОСК.



При этом на лайнере предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов и вертолета, также есть два катера на воздушной подушке и два катера в специальном исполнении, которые могут использоваться для экскурсий и осмотра берегов.

Для пассажиров лайнера предусмотрены каюты от 22 кв. м до 59 кв. м. Как отметили в ОСК, в проекте реализованы комфортные условия для путешественников, отвечающие самым высоким требованиям.

Судно длиной 112 м и шириной 20 м имеет осадку 7 м. Скорость полного хода "Кунашира" составляет 16 узлов, а экономическая скорость хода - 12 узлов.

Благодаря ледовому классу Arc7, лайнер может преодолевать однолетний лед толщиной до 1,7 м и неподвижный лед толщиной до 1,3 м. На борту могут разместиться 74 пассажира и 55 членов экипажа, а запасов провизии и пресной воды хватит на 35 суток. "Кунашир" обладает неограниченной мореходностью, дальность плавания экономической скоростью хода 8 000 миль.