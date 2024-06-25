Море в Анапе снова прогревается, но запрет на купание пока не сняли

Море в Анапе снова прогревается. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас температура воды составляет 23 градуса. Туристы пользуются моментом – судя по веб-камерам с пляжей станиц Таманская и Голубинская, многие решили искупаться.

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Тем не менее власти Анапы не спешат снимать запрет на плавание, который ввели в субботу. В выходные море остыло до 17 градусов, поэтому водные развлечения сочли небезопасными.

На других черноморских курортах сейчас чуть теплее. В Туапсе и Геленджике температура воды достигает 24 градусов, а в Сочи – 23. Точно не замерзнут туристы и на Азовском море – на пляжах Темрюка оно прогрелось до 27 градусов, в Приморско-Атхарске – до 25, а в Ейске – до 28.

Ранее TourDom.ru писал о шторме в Сочи. Жертвой непогоды стала 20-летняя туристка – ее смыла с пляжа сильная волна.