Сколько туристов отдохнуло в Тюменской области за год

В 2024 году власти региона ожидают турпоток не ниже показателей предыдущих лет. Годом ранее в Тюменскую область приехали 3,6 млн человек. Откуда приезжают гости – выяснил «ФедералПресс».

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«На основании данных внутренней статистики можно утверждать, что на протяжении нескольких лет порядка 50% въездного туристического потока в регион составляют жители регионов Уральского федерального округа, а также Омской области. Перечисленные регионы характеризуются налаженными логистическими путями сообщения с Тюменской областью», – рассказала «ФедералПресс» директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.



Однако в регион приезжают на отдых не только соседи. Все чаще тюменские города стали посещать пермяки, а также гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербургу и других субъектов.

В Тюменской области достаточно развита транспортная доступность, в том числе поэтому регион привлекает иногородних туристов. Также приезжают гости и из других стран.

Как отметили в департаменте потребительского рынка и туризма, одним из приоритетов в вопросе развития региона является повышение узнаваемости под брендом Visit Tyumen.

Ранее на выставке-форуме «Россия» регион презентовал масштабные проекты. Одной из основных сфер для обсуждения оказался туризм.