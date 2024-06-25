Детский отдых в Крыму призвали запретить из-за ударов по Севастополю

Режиссер Карен Шахназаров предложил запретить детский отдых в Крыму. Он сделал такое заявление на фоне ударов по Севастополю. Мужчина боится, что происшествия, подобные недавнему инциденту, возможны и в будущем:

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«Это разве так необходимо в этой ситуации? Очевидно, что ВСУ будут продолжать наносить удары. Ладно взрослые – у нас народ отчаянный, ничего не боится. Но детей-то может и не стоит вообще сейчас возить отдыхать в такие районы, как Крым», – призывает Шахназаров.



Мнения подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» разделились. Один из читателей уверен, что поездки в Крым стоит временно отменить:

«В России много других мест, и не обязательно именно на море летом купаться. Есть реки, озера. Да, на юге прикольнее, но всё-таки можно и пережить без него какое-то время».



Часть подписчиков с режиссером не согласна, потому что считает, что родитель может выбрать место, куда поедет его ребенок самостоятельно, а альтернатив у россиян сейчас не так много:

«Отдыхаем там, где считаем нужным. И никто ничего запретить не может. За своих детей отвечаем мы – родители».



В воскресенье, 23 июня, на популярные у туристов пляжи Учкуевка и Любимовка в Севастополе упали обломки украинских ракет. В результате ЧП погибли четыре человека, а 144 получили разные травмы. Введенный в городе режим ЧС не повлиял на работу музеев и основных достопримечательностей, 24 июня они проводили экскурсии в обычном режиме.