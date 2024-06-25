Путешественникам рассказали, где можно отдохнуть вместо Крыма

Опасающиеся новой атаки ВСУ туристы могут выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы отдыху в Крыму, заявил в беседе с порталом «Ридус» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, путешественники также могут обратить внимание и на черноморское побережье региона.

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В Краснодарском крае число бронирований гостиниц на побережье Азовского моря выросло в этом году на 15%. Не стоит забывать и про черноморское побережье этого региона. Далеко не все пляжи там переполнены, — предложил вице-президент РСТ.



Барзыкин выразил сомнение, что после трагических происшествий в Севастополе турпоток в Крым пойдет на спад. Он заметил, что сейчас не наблюдается массового отказа от путевок. В РСТ заметили, что туроператоры постараются максимально пойти навстречу клиентам, если те не готовы приезжать в регион. Однако заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке, так как при составлении тура в его стоимость включаются услуги, которые предоставляют независимые поставщики.

Барзыкин ранее усомнился в том, что недавние теракты в Дагестане нанесут вред туристическому бизнесу в регионе. Он допустил снижение показателей в краткосрочной перспективе, но пока такой ситуации не наблюдается.