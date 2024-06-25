Как меняется сфера туризма на Северном Кавказе

Предприниматели СКФО готовятся показать свои проекты на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. В рамках мероприятия представители власти и бизнеса обсудят развитие туризма в регионе и инвестиционный потенциал курортов. Эксперты отмечают, что в последние годы работать в индустрии гостеприимства на Кавказе становится престижно, а предприниматели добровольно выходят из тени.

― Все туристы в восторге от природы, кухни Кавказа, но многие жалуются на сервис. Как решить эту проблему?

― Уровень сервиса — это, наверное, одна из самых больших проблем на Кавказе. Но, к счастью, все становится лучше с каждым годом. Дело в том, что при небольшом турпотоке ранее было сложно повышать уровень сервиса, это затратно ― привозить людей, проводить обучение. При этом и туристов было меньше из-за низкого уровня сервиса, такой замкнутый круг. Сейчас много людей приезжает на Северный Кавказ, одна из причин ― внешняя ситуация, которая по другим отраслям в стране ударила, а для внутреннего туризма оказалась стимулирующим фактором.

― Получается, рост турпотока помог?

― Все кавказские регионы, можно сказать, получили двузначный в процентах прирост туристов — так появилась внутренняя конкуренция. И стали понимать, что надо выигрывать за счет сервиса. Идет внутренняя саморегуляция рынка, но и мы, как корпорация развития, участвуем в этом ― проводим конкурсы, обучения, мастер-классы, привозим специалистов отрасли из других регионов.

Еще один важный фактор: совсем недавно на Северном Кавказе не было сетевых гостиниц, а сетевые отели как раз приносят определенный уровень качества. В последние годы такие компании стали приходить в регион, российские и иностранные. Они со временем становятся ориентиром по качеству, сервису, и все остальные, глядя на них, подтягиваются.

― Есть такое понятие, как знаменитое «кавказское гостеприимство». Это и есть сервис?

― Интересно, что на Кавказе гостеприимство возведено в какой-то культ, при этом уровень сервиса был ниже, чем в среднем по России. С одной стороны, загадка, с другой стороны, все понятно — это как ресторанная и домашняя кухня. Хозяйка, которая хорошо готовит дома, не всегда хорошо приготовит в ресторане.

И еще одно: Кавказ всегда славился гостеприимством в отношении друзей, знакомых или незнакомых людей, но при этом в регионе считалось непрестижным работать в сфере сервиса ― официантами, поварами, администраторами отелей и так далее. Мы занялись вопросом престижа профессии: обучали, показывали, что это модно, интересно, прибыльно. Мы хотим повысить уровень сервиса, а внутреннее гостеприимство — это душевная составляющая, которая должна быть его изюминкой. Сервис на Кавказе должен быть высокого уровня, но со своей врожденной теплотой. Над этой задачей мы сейчас и работаем.

― Какие стимулы выйти из тени есть у предпринимателей?

― Большая работа ведется с двух сторон. Изменилась налоговая система: созданы условия, при которых тяжело работать в тени. Параллельно государство серьезно поддерживает турбизнес — это также стимулирует работать официально. Чтобы пользоваться инструментами поддержки, компаниям нужно вести дела чисто, прозрачно. Многие игроки рынка, которые оказываются между выгодой от серых схем и получением господдержки, выбирают последнее. Им становится выгоднее работать официально. Мы не заставляем, мы стимулируем.

Это общероссийская тенденция: инструменты поддержки предлагают Минэкономразвития, Корпорация МСП и многие другие, при этом на Северном Кавказе есть еще дополнительные меры поддержки, которые исходят от корпорации Кавказ.РФ, ― среди них льготные кредиты под 3% и закупки у небольших компаний.