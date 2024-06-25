Жители Новосибирска провели на пляже экологическую акцию

После второй волны паводка побережье Новосибирского водохранилища завалило прошлогодней древесиной. Подобные выбросы остатков отживших деревьев происходят регулярно и всегда в разных местах.

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В связи с этим в прошедшие выходные дни департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города организовал добровольческую экологическую акции по очистке берега.

На призыв мэрии Новосибирска поработать во благо родного города откликнулись более 30 человек. На берегу к уборке пляжа «У моря Обского» присоединились отдыхающие жители областного центра. Так, общими усилиями за 3 часа работы удалось собрать около восьми тонн мусора.

По словам исполняющего обязанности начальника городского департамента молодежной политики Дары Разживиной, к участникам акции присоединились десятки отдыхающих. Жители помогали целыми семьями: родители доставали крупные брёвна, дети собирали щепу и мелкие ветки на песке. В последующие будние дни дирекция городских парков организовала вывоз собранного сухостоя.

Ранее сообщалось, что в 11 муниципальных образованиях Новосибирской области выявлено 83 места неорганизованного отдыха вблизи водоемов.