В Кисловодске увеличили коечный фонд в санаториях и гостиницах

Коечный фонд в санаториях и гостиницах Кисловодска с начала 2024 года увеличился на 850 мест. В средствах размещения курорта могут отдохнуть 18 260 человек, что на 5% больше показателя 2023 года, об этом ТАСС сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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"С начала 2024 года в Кисловодске наблюдается увеличение числа койко-мест в коллективных средствах размещения. За этот период на территории курортного города было открыто шесть новых объектов размещения: санаторий, апарт-отель, пансионат, две гостиницы и бутик-отель", - сказал он.



По словам главы курорта, рост количества койко-мест позволит принять больше гостей и обеспечить им комфортные условия для отдыха и восстановления.

"В 2023 году мы создали 500 новых койко-мест. В курортную инфраструктуру и здравницы стало выгодно вкладывать. Сейчас строительство новых коллективных средств размещения продолжается, а с их появлением увеличивается не только число потенциальных гостей нашего курорта, но и количество рабочих мест", - заявил Моисеев, отметив, что в новой здравнице премиум-сегмента создано более 500 рабочих мест.



Все это способствует повышению конкурентоспособности среди средств размещения, что, в свою очередь, приводит к росту зарплат в основополагающей сфере города.