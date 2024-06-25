В Анапе откроют пятизвездочный санаторий сети отелей из Таиланда

Пятизвездочный санаторный комплекс со спа-центром откроет в 2026 году в Анапе сеть отелей из Таиланда. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости

"Пятизвездочный санаторный комплекс с собственным спа-центром планируется создать на Пионерском проспекте в 2026 году. Будет строить сеть отелей из Таиланда, насчитывающая 300 отелей в различных странах мира. Ее партнером выступит наша краевая строительная компания", - сказал Кондратьев, уточнив, что объект появится в Анапе.



Инвестиционное соглашение было подписано на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. В общей сложности в Анапе инвесторы планируют построить по заключенным соглашениям три новых гостиничных комплекса категории 4-5 звезд. Общий объем инвестиций в проекты превысит 38 млрд рублей.

Санаторно-курортная отрасль в Краснодарском крае, по словам главы региона, максимально пользуется спросом у инвесторов, строят в основном отели 4-5 звезд. Сейчас в крае возводят 47 таких гостиниц на общую сумму около 500 млрд рублей. К концу 2024 года в крае будут созданы 33 тыс. дополнительных гостиничных номеров.

"Мы видим устойчивую тенденцию для роста внутреннего туризма. Жесткая конкуренция работает как стимул повышения уровня сервиса, отельеры борются за клиентов. Это важно, чтобы туристы, отдохнув на Кубани, хотели вернуться", - сказал Кондратьев.



Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих.