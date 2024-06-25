Назван топ-5 дешевых российских туров

АТОР прогнозирует рост турпотока по стране в 2024 году на 10–15 %. Количество внутренних поездок составит 44–46 миллионов, при этом 30 % спроса придется на экскурсионный туризм. Рассказываем, как сэкономить на летнем отдыхе.

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Подмосковные леса

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, можно найти варианты отелей за 15-18 тысяч с человека за три дня. Дорога почти ничего не стоит, потому что отдыхающие приезжают на своих автомобилях. Однако проживание необходимо бронировать заранее и лучше за две недели перед предполагаемой поездкой. Главное – заранее забронировать проживание, хотя бы за две недели перед поездкой. Можно найти прекрасные места у воды, купаться, загорать и наслаждаться шведским столом.

Кроме того туристам предлагают потратить на дорогу больше времени во Владимирскую или Тверскую область. Там аналогичный отдых будет стоить около 10-15 тысяч за два дня.

Ретропоезд в Карелию

Эксперт предложил бюджетно отдохнуть в железнодорожном круизе. Трехдневный тур из Москвы до парка Рускеала в Карелии и обратно стоит от 18 тысяч. В тур входят путешествие на ретропоезде «Рускеальский экспресс» и несколько экскурсий. Питание и личные расходы оплачиваются дополнительно.

Самым ярким впечатлением станет парк Рускеала с его мраморными каньонами, озерами, подземными штольнями и отвесными скалами.

Многодетным в Петербург

Санкт-Петербург может стать еще одним экономным северным направлением для отдыха с детьми. Город очень дружелюбен к многодетным семьям: на всех туристических локациях их ждут бесплатные билеты, свободные дни посещения или скидки. Трехдневный отдых в Петербурге без учета проезда обойдется в 15–18 тысяч рублей на человека. Перелет может оказаться дешевле поездки на поезде.

Белокаменные соборы Владимира

Туроператоры предлагают сотни недорогих туров по Золотому кольцу: от классики – поездки во Владимир и Суздаль на выходных до более сложных вариантов с заездом в Ярославль и Кострому.

Владимир привлекает туристов белокаменными соборами, многие из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Съесть эчпочмак в Казани

Гастрономический туризм становится все более популярным среди российских путешественников. Казань – один из самых доступных и вкусных вариантов. В татарской кухне обязательно стоит попробовать эчпочмак – пирожок с картофелем, луком и мясом, чак-чак или талкыш калеве.

После застолий спасут долгие прогулки по городу: кремль, набережная, старинные улочки, храмы и музеи. Добраться можно поездом, самолетом или на автомобиле.

Чтобы сэкономить на жилье, вместо гостиницы можно выбрать хостел. В среднем двухместный номер в хостеле обойдется в 2500 рублей в сутки.

Послушать орган в Калининграде

Калининград – бонус в топ-5 недорогих направлений для отдыха. Выходные в этом городе обойдутся в 13-14 тысяч на человека, без учета дороги. Билеты из Москвы и обратно стоят от 14 тысяч. Выгодные варианты следует мониторить заблаговременно.

Во время тура можно посетить Рыбную деревню, остров Канта с его кафедральным собором, могилой немецкого философа и концертом органной музыки, а также Музей мирового океана и Музей янтаря, передает «Парламентская газета».

Напомним, при планировании семейного отдыха важно обсудить, кто за что отвечает и какие обязательства каждый берет на себя. Об этом заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.