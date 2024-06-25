У российских аэропортов нет места для размещения duty free

В российских аэропортах нет места для размещения новых магазинов duty free. Такой ответ получили разработчики нового закона, который должен дать право воздушным гаваням открывать магазины беспошлинной торговли в терминалах внутренних авиалиний. Мера рассматривается в качестве поддержки данного коммерческого сектора после сокращения пассажиропотока на международных направлениях, где этот бизнес обычно и был представлен.

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Судя по первым отзывам, разместить duty free смогут только три столичные воздушные гавани – Шереметьево, Внуково и Домодедово. Их площадей хватит для появления новых магазинов.

Проблемой для управляющих компаний стала не в целом площадь стерильных зон, а рекомендация МВД, которое настаивает, чтобы разработчики закона разрешили duty free на внутренних авиалиниях только в зоне прилета. Вероятно, без этого ограничения желающих оказалось бы больше. Ведь даже те, кто способен вместить новые коммерческие площади, наверняка задумаются о целесообразности появления таких точек торговли – по статистике, на зону прилета приходится всего 3% от общего объема продаж воздушных гавань.

Ранее TourDom.ru писал, что в Госдуме не считают появление duty free в российских аэропортах проблемой, которая увеличит количество авиадебоширов.