Минсельхоз выделил деньги на развитие агротуризма на Урале

Минсельхоз дал денег уральским фермерам на развитие агротуризма
Уральские фермеры получили субсидии от Минсельхоза РФ на развитие агротуризма. Общая сумма грантов 25 миллионов рублей.
«На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона по решению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году будет направлено порядка пяти миллиардов рублей, почти половину из которых мы уже перечислили получателям субсидий», – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Получателями субсидий по поручению губернатора Евгения Куйвашева стали не только товаропроизводители региона, но и производители молока, зерновых культур, пламенных хозяйств и животноводческой и рыбной продукции.
Гранты от Минсельхоза РФ получили: фермер Нурлан Кульбердинов, реализующий в Талицком городском округе проект «Агротуристическая специализированная ферма «Черемухово», автор проекта по спортивной рыбалке в селе Киприно Сергей Куприянов и Татьяна Каркачева, которая занимается развитием проекта «Экокомплекс «Уральская пчелка» в Сысертском городском округе.
Известно, что субсидии будут направлены на благоустройство территорий, гостевые дома для посетителей, покупку квадроциклов и снегоходов для организации турпоходов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что фермеры Красноярского края получат компенсации на покупку техники. Речь идет как о непосредственных покупках, так и об использовании лизинговых схем.