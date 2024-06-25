Минсельхоз выделил деньги на развитие агротуризма на Урале

Уральские фермеры получили субсидии от Минсельхоза РФ на развитие агротуризма. Общая сумма грантов 25 миллионов рублей.

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«На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона по решению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году будет направлено порядка пяти миллиардов рублей, почти половину из которых мы уже перечислили получателям субсидий», – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.



Получателями субсидий по поручению губернатора Евгения Куйвашева стали не только товаропроизводители региона, но и производители молока, зерновых культур, пламенных хозяйств и животноводческой и рыбной продукции.

Гранты от Минсельхоза РФ получили: фермер Нурлан Кульбердинов, реализующий в Талицком городском округе проект «Агротуристическая специализированная ферма «Черемухово», автор проекта по спортивной рыбалке в селе Киприно Сергей Куприянов и Татьяна Каркачева, которая занимается развитием проекта «Экокомплекс «Уральская пчелка» в Сысертском городском округе.

Известно, что субсидии будут направлены на благоустройство территорий, гостевые дома для посетителей, покупку квадроциклов и снегоходов для организации турпоходов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что фермеры Красноярского края получат компенсации на покупку техники. Речь идет как о непосредственных покупках, так и об использовании лизинговых схем.