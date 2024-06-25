Кузбассовцы вернули 2,7 млн рублей кэшбэком с отдыха в Шерегеше

За первый квартал 2024 года кузбассовцы, отдыхающие в Шерегеше, смогли вернуть 2 млн 718 тысяч рублей. Об этом «ФедералПресс» рассказала министр туризм Кузбасса Елена Латышенко.

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«С каждым годом число пользователей программы лояльности растет, в программе всего зарегистрировано 5451 кузбассовец», – сказала министр.



Отмечается, что всего в программе участвуют также 26 партнеров, которые предоставляют акции в 40 объектах курорта. Скидку можно получить при проживании, прокате, питании, оздоровительных процедурах и экскурсиях. Кэшбэк возврата будет от 10 до 50 %.

Елена Латышенко отметила, что уже несколько лет в Шерегеше наблюдается устойчивый рост летнего туризма, так в прошлом 2023 году всего отдохнули 261 тысяча туристов, что на 26 % больше, чем в 2022 году.

«Мы уверены, что в 2024 году туристов станет еще больше», – уточнила она.



Министр туризма пояснила, что текущий год объявлен в России годом семьи, в связи с чем рост посещаемости планируется обеспечить за счет привлечения семей с детьми.

Напомним, туристы из Сибири и Сочи начали интересоваться отдыхом в Приморье.