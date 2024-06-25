В Шерегеше пройдут три масштабных фестиваля

Три масштабных фестиваля планируют провести летом в Шерегеше. Об этом «ФедералПресс» рассказала министр туризм Кузбасса Елена Латышенко.

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«8 июля на курорте запланирован стрит-фестиваль «Окрашено», на мероприятии соберутся художники со всей России, чтобы создать новый облик курорта», – сказала министр.



Также на конец июля 2024 года запланирован фестиваль горного бега, когда спортсмены со всей России приедут, чтобы пробежать по красивым тропам. А в начале августа состоится этнический фестиваль «ВОТЭТНО», на котором пройдут яркие развлечения, мастер-классы, ярмарки и оздоровительные практики.

Напомним, кузбассовцы вернули 2,7 млн рублей кэшбэком с отдыха в Шерегеше.