Сколько стоит отдых в Приморье для семьи из трех человек

Приморский край привлекает туристов из разных регионов не только своими песчаными пляжами и лазурным морем, но и активным отдыхом. Однако зачастую из-за высоких цен россияне отказываются от поездки, отдавая предпочтения более дешевому варианту. Сколько обойдется отдых в Приморье на семью, читайте в нашем материале.

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«Для большинства россиян, которые путешествуют в основном семьями, поездки в регион остаются слишком затратными. Отдых в Приморье обходится около 70 тысяч рублей на одного человека», – отметила директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья ТВИЛ Оксана Шустикова.



Около 30 тысяч рублей стоят авиабилеты из Москвы во Владивосток и обратно, временами цены могут быть значительно выше. Самое затратное – это проживание в гостинице, примерно 40 тысяч рублей за шесть ночей на одного человека.

Таким образом, на семью из трех человек уже необходимо более 200 тысяч рублей. К этой сумме необходимо добавить питание, экскурсии и развлечения, а это как минимум еще 100–150 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что в этом году россияне выбирают более бюджетный отдых на Кавказских Минеральных водах, в Волгограде, Нижнем Новгороде. У многих отпуск получается бюджетным благодаря передвижению на личных автомобилях.