Курорт Красная Поляна возглавит топ-менеджер из игорного бизнеса

Новым гендиректором Курорта Красная Поляна (Сочи) назначен Павел Перов, ранее руководивший игорной зоной «Красная Поляна». Он вступит в должность 28 июня, сообщает пресс-служба курорта.

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В ГК «Мантера», в которую, помимо Курорта Красная Поляна и игорной зоны «Красная Поляна», входит еще более 10 бизнес-единиц, в частности курорт «Архыз», парк развлечений «Сочи Парк», гостиница «Сочи Парк Отель», два отеля категории 5* и т. д., Павел Перов занимает пост первого зама гендиректора, курирует операционную деятельность и эффективное взаимодействие.

«Фактически речь идет о перераспределении задач внутри руководства компании. В столь крупных структурах, как ГК “Мантера”, топ-менеджеры действуют на основании общей выработанной стратегии. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-либо революционных изменений в политике Курорта Красная Поляна», – поделился мнением с порталом TourDom.ru руководитель одного из туроператоров.



Возглавляя в течение последних 4 лет игорную зону, Павел Перов проводил линию на то, чтобы превратить азартный кластер в центр событийного туризма. Как говорят, небезуспешно: благодаря концертам и мероприятиям, которые организует казино Сочи, удается привлечь на курорт больше туристов, а не только тех, кто приезжает ради игры.

Курорт Красная Поляна, как и другие горнолыжные кластеры да и большинство российских отелей, ориентируется прежде всего на собственные продажи. Туроператорам, конечно, хотелось бы, чтобы с ними сотрудничали активнее. В то же время в туроператорских компаниях отдают себе отчет, что уровень такого взаимодействия зависит в первую очередь от рыночной ситуации. Если спрос окажется недостаточен, горнолыжным кластерам невольно придется уделять больше внимания расширению каналов продаж, в том числе через туроператоров – предлагать более выгодные условия сотрудничества. Пока же у них нет недостатка в клиентуре, ведь конкуренции со стороны Европы практически нет – доступность Альп и Пиренеев для российских туристов сильно ограничена из-за отсутствия прямого авиасообщения.