На Курильских островах открывается новый отель, но мест в нем уже нет

Компания «Утари» объявила об открытии отеля на Итурупе – одном из островов Курильской гряды. Первых туристов новая гостиница с рестораном и баром, с комфортабельными номерами и – главное – видом на вулкан Богдан Хмельницкий, рассчитанная на проживание 24 человек, примет уже этим летом.

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«Реализация проекта стоимостью 130 млн руб. ведется при сопровождении Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) за счет собственных средств инвестора, из которых фактически вложено уже порядка 100 млн руб.», – сказано в пресс-релизе.



Однако для туристов эта новость не сказать чтобы очень позитивная. Как выяснила редакция TourDom.ru, на ближайшие даты забронировать номер в отеле «Комуй Котан» (в переводе с языка айнов, коренного населения Курил, – «обитель духов») вряд ли получится.

«С июля по сентябрь включительно – жестоко, август – апогей ада», – прямо сказал представитель отеля.



При этом осенью ситуация со свободными номерами проще. За 15 тыс. руб. в сутки за двухместный номер, кроме вида на вулкан, предлагается завтрак. Обед и ужин, где в меню такие заманчивые блюда, как буйабес курильский с гребешками, тартар из кеты с ржаным хлебом и стейк из палтуса с цукини, оплачиваются отдельно. Вероятно, питание придется заказывать в этом же отеле, потому что на Итурупе ситуация с ресторанами довольно сложная.

Впрочем, по поводу того, где остановиться на острове, есть альтернативы, хотя их немного. К примеру, сервис «Островок» предлагает в июле размещение в кемпинге Рейдово за 7900 руб. в сутки на двоих (без питания). Но надо учитывать, что все-таки это не гостиница, а кемпинг – с небольшими деревянными домиками (хоть и недалеко от морского побережья). При этом в большинстве турбаз и гостевых домов на Итурупе со свободными местами проблема вплоть до ноября.

Добавим, что добраться до Итурупа из Москвы можно через Южно-Сахалинск (от 26,7 тыс. руб. туда-обратно). Из этого города в аэропорт Ясный на Итурупе осуществляет рейсы авиакомпания «Аврора». Билет туда и обратно обойдется в 14 тыс. руб. Для местных жителей за счет субсидирования авиарейсов – дешевле.