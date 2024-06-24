Могут ли туристы получить полный возврат за отмененный тур в Дагестан

За отмененные в связи с терактами туры в Дагестан туристы могут получить не полный возврат. Это связано с тем, что Минэк не выпустил официальных рекомендаций россиянам воздержаться от поездок, а также рекомендаций туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в республику и туруслуг на ее территории.

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Не ездить в регион до стабилизации ситуации призвал лишь Российский союз туриндустрии (РСТ). Общественная организация опубликовала сообщение спустя полтора часа после введения в Дербенте и Махачкале режима контртеррористической операции (КТО).

Правовой режим КТО «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан» в Дагестане отменили сегодня в 08:15, и рекомендация утратила актуальность.

Таким образом, в штатных условиях возврата денег за отмененные туры и брони в отелях ничего не изменится.

Как заявили в Федеральной пассажирской компании (ФПК), пассажиры, отказавшиеся от поездки в Махачкалу и Дербент, могут полностью вернуть стоимость ж/д билетов туда и обратно в течение 3 ближайших дней.

Решение об условиях возврата денег за авиабилеты принимает конкретная авиакомпания. Уже известно, что «Аэрофлот» разрешает пассажирам бесплатно поменять даты поездки в Махачкалу и обратно, а NordStar дает возможность сдать или обменять билеты без дополнительных сборов. Другие перевозчики не ввели дополнительных опций для пассажиров, направляющихся в Дагестан.

Сумму, уплаченную за проживание в отелях, туристы получат полностью либо за минусом 1 суток проживания, если номер был забронирован по гарантированному тарифу. Поскольку Минэк просил владельцев гостиниц не штрафовать гостей, перенесших даты размещения, можно надеяться, что в отелях пойдут навстречу туристам. Возможно, в гостиницах и пансионатах установят специальные условия отмены заказов на ближайшие даты, предположил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Как поведут себя в этой ситуации собственники квартир и гостевых домов, пока неясно. Заметная часть бронирований проживания в Дагестане приходится именно на эти виды размещения.

Если говорить о турпакетах, решение туроператора о возврате полной стоимости тура будет зависеть от того, как поступит конкретный отель и авиакомпания. Вместе с тем стоит ожидать, что в туркомпаниях будут учитывать мнение Минэка – в случае переноса поездки в министерстве рекомендовали не взимать с клиентов штраф.

Решение туроператора туристы могут оспорить, считает юрист Игорь Косицын.