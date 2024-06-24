Активный отдых и ставка на спорт: на Южном Урале планируют развивать туристический сектор

МСП присутствует во всех отраслях южноуральской экономики, каждый третий работник занят в этом секторе, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на ключевом заседании в рамках съезда лидеров «Опоры России». Мероприятие проходит в эти дни в регионе.

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«Доля МСП в экономике региона сегодня более 27 % и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу», – сообщил Текслер.



В свою очередь правительство области расширяет линейку различных мер поддержки МСП, выстраивает конструктивный диалог с деловыми объединениями и самими предпринимателями.

Сегодняшнее пленарное заседание съезда было посвящено развитию малого и среднего бизнеса в спортивной и туристической отрасли.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе выстроена планомерная работа над созданием комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, обеспечивается комфортная и безопасная транспортная доступность туристических объектов.

«Помогаем в реализации инвестпроектов в сфере туризма. На сопровождении инвестблока правительства находятся проекты на десятки миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание порядка двух тысяч рабочих мест», – уточнил глава региона.



В развитии туризма серьезная ставка сделана на спорт. Помимо создания спортивной инфраструктуры, в регионе регулярно проходят крупнейшие всероссийские и международные мероприятия.

Кроме этого, каждый год в Челябинской области насыщен культурными и событийными мероприятиями.

«Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать. В этом процессе нужно быстро реагировать на запросы рынка, и тут безусловным драйвером выступает малый и средний бизнес», – подчеркнул Алексей Текслер.



Вице-президент «Опоры России», председатель комитета «Опоры России» по туризму Олег Сиротин заявил о необходимости вовлечения и подготовки молодежи как по развитию внутреннего туризма, так и других отраслей экономики.

«Такой подход сможет обеспечить повышение инвестиционного потенциала муниципального образования», – уверен он.



Участники съезда в ходе визита на Южный Урал оценили возможности туристических мест и знаковых спортивных объектов, реализацию методов бережливого производства на крупнейших предприятиях.

«Все это говорит о правильном векторе, который задает губернатор предпринимателям региона – они должны быть на пике современных технологий, внедрять передовые инновации и создавать их. МСП в Челябинской области развивается быстрее, чем в среднем по стране. Этому способствуют меры поддержки, предпринятые на уровне региона, снятие административных барьеров», – отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.



По его мнению, Челябинская область – один из лучших пилотных регионов, где могут быть созданы механизмы государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и туризма.