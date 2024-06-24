«Аэрофлот» меняет даты вылета в Махачкалу, а NordStar возвращает полную стоимость

Пассажиры авиакомпании NordStar смогут вернуть или обменять билеты на рейсы в Махачкалу и обратно. Об этом перевозчик сообщил в своих соцсетях. При этом с туристов не будут удерживаться дополнительные сборы. На горячей линии корреспонденту TourDom.ru уточнили, что предложение актуально и для невозвратных билетов.

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Мы связались с другими российскими перевозчиками, чтобы узнать, удастся ли вернуть деньги за перелеты в Дагестан. Большинство из них предлагают не отказываться от билета, а поменять даты поездки. Например, такие меры принял «Аэрофлот» – на горячей линии рассказали, что изменить день вылета в Махачкалу или из нее можно бесплатно. Это предложение доступно пассажирам, которые купили билеты на вчера, сегодня и завтра. Отказаться от полета можно на условиях ранее выбранного туристом тарифа.

У Red Wings бесплатного возврата для пассажиров, летящих в Махачкалу, пока не появилось. Оператор на горячей линии объяснил, что можно бесплатно поменять билеты на другую дату до окончания регистрации. Стоит отметить, что это общее правило авиакомпании, а не попытка пойти навстречу дагестанским туристам.

Большинство перевозчиков не ввели дополнительных возможностей для пассажиров, отправляющихся в Дагестан. На момент публикации новости это подтвердили «Азимут», «Уральские авиалинии» и «Победа».

Напомним, вчера в Махачкале и Дербенте произошли теракты, в результате которых погибли 15 полицейских и 4 мирных жителя. Сейчас преступники нейтрализованы, а режим КТО снят. В 24-26 июня в республике не будут проводить развлекательные мероприятия.

Многие туристы, купившие билеты или туры в Дагестан, не собираются отменять отпуск. Они считают, что в ближайшее время все решится. Отдыхающие, которые находятся там сейчас, рассказали, что ситуация стабилизировалась, а местные вернулись к обычной жизни. Тем не менее среди туристов есть те, кто осторожничает – например, в понедельник некоторые отказались от поездок в Дербент и решили не ходить на пляж.

Ранее TourDom.ru писал, что ФПК предложила пассажирам, которые приобрели билеты до станций «Махачкала» и «Дербент», вернуть их полную стоимость.