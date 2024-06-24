Говорящий ворон, обувь из рыбьей кожи и бульон из оленины: что посмотреть в Новом Уренгое

В газовой столице Ямала туристы могут окунутся в жизнь, быт и историю коренных народов Севера, узнать, как добывается газ, покататься на нартах и пообщаться с говорящим вороном. В городе есть не менее 17 гостиниц, отелей, апартаментов и хостелов.

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«Мы по мановению пальца не можем свой образ жизни поменять на блага цивилизации. Мы все-таки люди, живущие в гармонии с природой», – рассказала корреспонденту «Ямал 1» экскурсовод Наталья Вэнго.



В экологическом комплексе «Душа Ямала» гости могут облачиться в национальную одежду, попробовать северную кухню, прокатиться на оленьей упряжке, которая катает по полсотни человек в день и сыграть в ненецкие игры. Экскурсовод Наталья Вэнго рассказывает о традиционном быте и культуре коренных народов, а в конце экскурсии угощает гостей бульоном из оленины, морошкой и травяным чаем.

К бытовым вещам коренных народов можно прикоснутся в городском «Аркториуме», здесь хранятся более тысячи экспонатов, большинство из них привезли из Тазовской тундры. В том числе одежду, обувь и аксессуары из рыбьей кожи.

В единственном на Ямале зоопарке живет говорящий ворон Кирьян, и еще 79 видов животных: совы, змеи, африканский крокодил и другие. А на центральной городской площади из газовой городской трубы установили арт-объект – надпись «Новый Уренгой», а крышу ТЦ украшает настоящий вертолет Ми-8.

Напомним, что Новый Уренгой готовится к юбилею со дня основания города, в 2025 году газовой столице Ямала исполнится 50 лет.