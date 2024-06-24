Для Дальнего Востока и Арктики могут создать единый стандарт туруслуг

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает создать единый национальный стандарт туристических услуг на Дальнем Востоке и в Арктике для повышения уровня безопасности отдыха с учетом специфики региона.

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"Напомню, что по поручению президента впервые разработаны национальные стандарты туристических услуг по Арктике. Причем они действительно неплохо сформированы и достаточно содержательны. Я предлагаю поработать и над их большей конкретизацией, и над созданием единого национального стандарта туристических услуг для Дальнего Востока и Арктики", - сказала она в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики о законодательном обеспечении опережающего социального развития региона.



По словам депутата, необходимо вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики выработать единые предложения для приоритетной реализации мастер-планов развития дальневосточных городов.

"Важнейший вопрос, который является даже стратегическим шансом, - это мастер-планы развития городов, которые сформированы при участии жителей Дальнего Востока. Важно институционально поддержать понятие мастер-планов, чтобы финансовое обеспечение реализовывалось в стандартизированном варианте. Данные подходы и в интересах самих дальневосточных регионов", - подчеркнула она.



Идею масштабной реновации городов Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин поддержал в 2021 году. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек.