В Крыму заявили, что полуостров достаточно безопасен для туристов

Обстановка для туристов в Крыму достаточно безопасная, все пляжи региона открыты. С таким заявлением выступил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

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По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», путёвки были распроданы. Константинов добавил, что «все понимают, где в реальности опасно, а где есть определённый риск».

«Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждём. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», — цитирует его ТАСС.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось.