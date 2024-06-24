Константинов сообщил, что Крым достаточно безопасен для туристов

Обстановка для туристов в Республике Крым достаточно безопасная, все пляжи региона открыты, сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Путевки - все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет", - сказал он.



Константинов также заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.