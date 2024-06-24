Екатеринбуржцы рассказали, сколько потратят на отпуск

Екатеринбуржцы рассчитывают потратить на летний отпуск в среднем 73,6 тысяч рублей, данными с URA.RU поделились в «Авито Работе». Эксперты сервиса опросили более семи тысяч трудоустроенных россиян и выяснили, сколько те готовы потратить на отдых.

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«Большинство опрошенных екатеринбуржцев планируют потратить на отпуск в среднем 73606 рублей на человека. 34% свердловчан хотели бы потратить до 40 тысяч рублей. Каждый десятый готов потратить от 60-80 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей намерены потратить лишь 20% екатеринбуржцев», — говорится в релизе.



Также, из опроса следует, что мужчины планируют потратить больше женщин — в среднем 70,6 тысяч рублей против 63,4 тысяч рублей.

Больше всего на отпуск планируют потратить работники автомобильного бизнеса — 93,4 тысяч рублей, на втором месте специалисты в сфере инвестиций и банковского дела — 85,8 тыс. руб., в топ-3 вошли также работники консалтинга, они рассчитывают потратить на отдых в июне 2024 года — 81,4 тысяч рублей. Меньше всего потратят специалисты сфер строительства и недвижимости, они предполагают, что расходы составят 74,8 тыс. рублей.