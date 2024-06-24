На южном берегу Крыма закрыли пляжи

Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма — от Ореанды до Фороса. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Павленко рассказала, что пляжи будут закрыты из-за коммунальной аварии.

«В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок - завтра) и анализа проб воды пляжи будут открыты», — предупредила она.



Кроме того, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ приостановлено водоснабжение ряда населенных пунктов. Среди них — Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и Алупка. К этим населенным пунктам подвозят воду.

Ранее переполненные туристами пляжи российского курорта Кабардинка, Краснодарский край, попали на видео. На записи видно, что на берегу почти не осталось места для туристов.