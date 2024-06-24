Россия может привлечь большое число иностранных туристов

Тема туризма получила широкое освещение в рамках Петербургского Международного экономического форума. В мероприятии приняли участие 128 стран, которые были представлены в том числе руководителями туристических ведомств и крупными бизнесменами.

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Во время дискуссий отмечался прогресс в наращивании турпотока в Россию, достигнутый в прошлом году - в 2023-м нашу страну посетили четыре миллиона иностранных туристов. Особенно быстрый рост популярности России наблюдается среди китайцев - только в первом квартале этого года у нас побывало почти 100 тысяч гостей из Поднебесной. Хорошо продемонстрировали себя новые механизмы, такие как электронная виза и групповой безвизовый режим для граждан Китая, Ирана - ими с августа 2023-го по май 2024-го воспользовались уже 400 тысяч гостей из-за рубежа.

Вместе с тем эксперты обратили внимание и на существенный потенциал, который пока не реализован: в государствах-партнерах проживает несколько миллиардов человек. Важный сегмент этого рынка - мусульманские страны с 1,6 миллиарда потенциальных туристов. Для их привлечения в России уже разработан и активно внедряется стандарт Muslim Friendly.

Драйвером въездного турпотока в России, как зафиксировали эксперты, уже стал деловой и событийный туризм, способный привлечь обширную аудиторию



Драйвером въездного турпотока, как зафиксировали эксперты, уже стал деловой и событийный туризм, который в перспективе может привлечь обширную аудиторию из числа политических, культурных и бизнес-элит (до 70 миллионов человек в странах-партнерах). Для его дальнейшего развития необходимо продолжать практику организации в России крупных конгрессов, форумов и выставок. Другим многообещающим направлением могут стать спортивные мероприятия. К примеру, в Индии, которая входит в список наших приоритетных партнеров, проживает множество любителей крикета.

На полях ПМЭФ обсуждались и такие немаловажные вопросы, как формирование новых туристических продуктов, расширение инфраструктуры индустрии гостеприимства в регионах, изучение отраслевого опыта зарубежных стран, а также работа по информационному продвижению России как привлекательного и безопасного туристического направления на мировой арене. В этом контексте была высоко оценена инициатива создания национального бренда Discover Russia, а также успешная реализация межрегиональных проектов, таких как "Серебряное ожерелье России".