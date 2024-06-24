Туристов и бизнесменов из Узбекистана пригласили в Приморье

В пятницу, 21 июня, в Правительстве Приморского края состоялась встреча председателя правительства региона Веры Щербина с замглавы МИД Узбекистана Эркином Хамраевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. Речь шла о привлечении в Приморский край туристов из республики и работе с инвесторами.

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«По оценкам мировых экспертов, это один из самых привлекательных районов для развития туризма в России [Хасанский округ]: оптимальная температура воды и воздуха, уникальная природа, острова и птичьи базары, морепродукты. Там будет построен круглогодичный курорт мирового уровня, мы будем развивать инфраструктуру, чтобы сделать из Хасанского округа «туристическую мекку». Поэтому активно привлекаем инвесторов, в том числе из Узбекистана, которых сопроводим и окажем поддержку», – подчеркнула Вера Щербина.



Председатель правительства Приморья также пригласила в регион бизнесменов из республики. Например – для открытия в регионе Торгового дома Республики Узбекистан. Граждан Узбекистана приглашают и на другие проекты, в том числе, развивать в регионе культуру и спорт.

В ходе переговоров Вера Щербина также напомнила, что граждане Узбекистана могут отдыхать в Приморье в качестве туристов. В правительстве напомнили, что из Ташкента во Владивосток регулярно летают самолеты: по два в неделю, что очень удобно для туристов.

Ранее эксперт по миграции из Приморья предложил ввести визовый режим. Только так можно контролировать миграцию и остановить поток нарушителей.