В МЭР призвали не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Минэкономики России выпустило рекомендации для туристической отрасли в связи с нападениями в Дагестане. Ведомство призвало турфирмы и гостиницы не накладывать штрафы на туристов, желающих перенести свои поездки в республику, сообщается пресс-релизе министерства.

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«Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан», — следует из сообщения на сайте ведомства.



Вечером 23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале было совершено нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. После этого в Дагестане ввели режим КТО.

По последним данным, в республике погибло 10 человек. По меньшей мере шесть боевиков уничтожены.