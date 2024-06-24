Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

В Ялте отремонтировали коллектор и восстановили водоснабжение
Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Янина Павленко.
В воскресенье, 23 июня, Павленко сообщила, что для купания временно закрыли пляжи на южном берегу Крыма от Ореанды до Фороса в связи с аварией на коллекторе, а в некоторых населенных пунктах прекратилась подача водоснабжения.
Павленко написала, что аварию на коллекторе оперативно ликвидировали, ночью систему наполнили и поключили абонентов к водоснабжению.
Мэр города уточнила, что информацию об открытии пляжей сообщит дополнительно после того, как будут получены анализы морской воды.
Ранее стало известно, что из-за аварии на коолекторе в Ялте для купания закрыли часть пляжей.