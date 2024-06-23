В Турцию за 40 тысяч: самые выгодные направления для отдыха в июле

В сезон отпусков люди стараются урвать горящие туры или пакетные предложения по оптимальным ценам. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие направления сейчас популярны и наиболее выгодны.

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Самое популярное направление

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, Турция является основным направлением, которое интересно жителям России.

— При этом туры с вылетом на завтра–послезавтра (не более чем на семь ночей) из Санкт-Петербурга можно купить за 80 тысяч на двоих (то есть 40 тысяч рублей на человека). С вылетом из Москвы — 70 тысяч рублей на человека. Все это связано с тем, что рынок очень перенасыщен туроператорами по Турции. Поэтому стоимость на ближайшие даты вылета достаточно невысока. С большей вероятностью сохранится она и в июле, — пояснил собеседник «ВМ».



Однако при таких условиях найти хорошие варианты для проживания довольно непросто, подчеркнул Мельник.

— Хорошие варианты отелей будет найти очень тяжело. Потому что на ближайшие даты туроператоры предлагают только те варианты, которые обычно мало востребованы. Но улететь в Турцию на семь ночей за 40 тысяч рублей одному человеку сейчас реально, — заверил эксперт.



Не выезжая за границу

При организации летнего отдыха большим спросом пользуется Россия, сообщил Мельник.

— Первое место занимает Краснодарский край с курортным городом Сочи, потому что здесь остается единственный открытый аэропорт. Второе по популярности место — Калининград. Затем идут курорты Крыма, но здесь могут возникнуть проблемы в транспортной доступности. Это направление в основном выбирают те туристы, которые готовы самостоятельно доехать до места отдыха, — предупредил Мельник.



Недельный пакетный тур в Краснодарский край с перелетом, трансфером и проживанием (без питания) стартует от 30 тысяч рублей на человека, сообщил эксперт.

— Туда будут входить перелет, трансфер, проживание, медицинская страховка. Но без питания. Это будет район Адлера либо Лазаревское. Естественно, это не первая линия. Отдых уровня «комфорт» в Сочи обойдется сейчас в 250 тысяч рублей, — пояснил собеседник «ВМ».



Также среди российских направлений популярностью пользуются Калининград и Крым, сказал Мельник.

— В Калининграде туристов привлекает Куршская коса. А курорты Крыма в основном выбирают те туристы, которые готовы самостоятельно на своем автотранспорте доехать до места отдыха, потому что там есть сложность в транспортной доступности. По этой причине Крым предлагает цены на туры ниже сезонных. Проживание здесь начинается от 600–800 рублей в сутки. А номера в премиум-отелях, которые стоили полтора миллиона за неделю, сейчас можно приобрести в районе 400–500 тысяч рублей за двоих, — пояснил собеседник «ВМ».



Также турэксперт напомнил, что московские парк-отели тоже пользуются большим спросом летом.

Непопулярные, но доступные

В данный момент спрос до сих пор остается на туры, которые сейчас не принято считать комфортными для отдыха, отметил эксперт.

— Приобретают туры в Египет. Несмотря на то что что это не сезонное направление, оно пользуется достаточно большим спросом. Стоимость тура на неделю в среднем начинается от 50 тысяч рублей на человека за 7 ночей. Также есть спрос на Тунис. Но это направление будет самым дорогим по стоимости — порядка 80–90 тысяч на человека за 7 дней. Причина повышенной стоимости в том, что туда летает только одна авиакомпания, — сообщил Мельник.



Среди несезонных направлений, но при этом пользующихся спросом также остаются популярными Таиланд и Арабские Эмираты, несмотря на погодные условия, дополнил собеседник «ВМ».

— Там сейчас идут краткосрочные дожди, и погода не такая солнечная, но низкая стоимость заставляет людей посетить Азию именно сейчас. Выбирают отели премиум-сегмента также в Арабских Эмиратах. Из-за того, что там сейчас температура воздуха достигает 50–60 градусов, на отдых в дорогих отелях предлагают скидки. Те, кто хотел попасть в люкс-отели Арабских Эмиратов, отдых в которых стоит 1,5 миллиона, могут поехать туда сейчас за 400 тысяч рублей, — пояснил эксперт.



Мельник рассказал, что отдохнуть сейчас можно и на Кубе. Цена стартует от 210 тысяч рублей за двоих (105 тысяч рублей на человека). Но там сейчас тоже не сезон, так как активны муссоны.