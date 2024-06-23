Отказавшимся от туров в Крым вернут деньги

В случае отказа от поездок в Крым покупателям путевок полностью вернут деньги, сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Пока зафиксированы лишь единичные обращения с просьбами об отмене туров. Запросов на досрочное возвращение с полуострова по состоянию на вечер 23 июня не было.

Пляж в Учкуевке, где произошла трагедия после ракетного удара, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. В окрестностях расположены несколько отелей и мини-гостиниц.

Однако основной турпоток приходится на другие районы Севастополя. На Северной стороне может находиться, по предварительным оценкам, 250 туристов, прибывших по путевкам.

Незначительные повреждения получила территория пансионата "Лазурь". На улице возник пожар, который быстро ликвидировали. Инфраструктура отеля затронута не была.

Как подтверждает корреспондент "РГ", возле Учкуевки перекрыто движение.