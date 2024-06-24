Туроператоры рассказали о просьбах о досрочном прекращении отдыха в Крыму

Запросы об аннулировании путёвок носят единичный характер.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что в случае отказа от туров в Крым путешественникам будут возвращать деньги в полном объёме, пишет ТАСС.

ВСУ сегодня днём атаковали Севастополь тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Погибли пять человек, в том числе трое детей, пострадали 124 человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днём траура.