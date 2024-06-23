Раскрыты траты российских туристов на сувениры

Во время отпуска в России многие путешественники тратят не более 5 тыс. рублей на сувениры. Исследование провело сервис бронирования Отелло, написала «Газета.Ru».

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В среднем на них тратят 2-5 тыс. рублей. Такую сумму назвали 65% респондентов. Больше 8 тыс. рублей готовы потратить на памятные подарки 21% опрошенных.

Туристы в основном покупают сувениры родным и детям (79%), друзьям (69%). Коллег радуют 32% участников опроса.

Чаще всего из поездок привозят магниты. Их покупают 65% респондентов. Также покупают в подарок местную продукцию (53%) и украшения (46%).

Реже привозят банные принадлежности. Многие из опрошенных главным сувениром назвали эмоции от путешествия.

Также респонденты рассказали, что они любят получать в подарок. Напитки и еду назвали 49%, картины и изделия ручной работы ­– 47% и столько же аксессуары и украшения. Магниты выбрали только 34% опрошенных.

Из самых запомнившихся поездок россияне привозили шишки, камни и минералы из Карелии и Байкала. Из Калининградской области – янтарь, украшения и марципан. В Казани чаще всего покупали в подарок чак-чак и другие сладости. С Камчатки привозили икру, крабов и рыбу.

В городах-миллионниках выросло на 4% число магазинов, где продают сувениры до 11,7 тыс. точек, по данным 2ГИС. Больше всего их в Краснодаре, рост составил 34% - 458 магазинов. В пятерке лидеров Москва (+17%), Санкт-Петербург (+11%), столько же у Самары, а у Челябинска стало на 3% больше таких магазинов.

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