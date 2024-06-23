Найти любовь и пройти каменную реку: маршруты до челябинских заповедников

В Челябинской области стартовал сезон туристических поездок в нацпарки и заповедники. Загадать любовь на таинственном «Аркаиме», пройти по каменной реке в нацпарке «Таганай» и взобраться на останцы «Страж Зигальги». О маршрутах до заповедных мест региона и их достопримечательностях — в обзоре URA.RU.

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Исторический заповедник «Аркаим»

Самый мистический заповедник региона был создан в 1992 году. Притом история места началась в 1987 году, когда почти случайно было обнаружено древнее поселение. Заповедник окружен холмами, каждому из которых туристы придают свое значение. «Горы», как их любят называть эзотерики, вблизи археологического достояния посещают для медитаций, покаяния, помощи в любовных исканиях и обмена энергиями.

В заповеднике существуют экскурсии, археологические памятники каменного века. Туристы также могут посетить горную Аркаимскую долину, заповедную зону и музейные экспозиции. На территории достопримечательности сейчас действует два гостевых дома и палаточный лагерь.

Как добраться

Добраться до Аркаима на общественном транспорте можно из Магнитогорска. Рейс отправляется с автокассы «у Паровоза». Выйти будет необходимо на остановке «Аркаим поворот», а после дойти до заповедника пешком. Также существуют туристические путевки с разными вариантами размещения.

На автомобиле из Челябинска путь составит не менее пяти часов. Следует выехать на трассу М-5. Доехав до поселка Тимирязевский необходимо повернуть налево к деревне Казбаево и следовать до деревни Варламово. Через село Кочкарь стоит следовать до Пласта, далее через села Борисовка и поселок Петропаловский до Магнитогорска. В город заезжать не нужно, стоит проследовать до села Кизильское, там свернуть на село Обручевка, а затем держать путь до заповедника «Аркаим».

Нацпарк «Таганай»

© РИА Новости

«Таганай» основали в 1991 году. Среди достопримечательностей нацпарка — горы, скалы, поляны и болота. В числе знаковых мест каменная река, представляющая собой россыпь булыжников, минеральная Ахматовская копь, Двуглавая сопка, скалы-останцы «Три брата» и Черная скала.

В нацпарке действует восемь основных маршрутов. Среди предложений как полностью пешие походы, так и туры с использованием автомобилей. На территории природного памятника расположено шесть гостевых домов — приютов. Среди мест для ночлега также восемь стоянок, на трех из них разрешено разведение костров.

Как добраться

Из Челябинска на общественном транспорте следует выбрать любом маршрут до Златоуста. Оттуда до центральной усадьбы можно добраться с местных вокзалов. Стоит сесть на автобус №14к или №15 и доехать до остановки «Магазин Белый ключ» в поселке Пушкинский. Оттуда следует пройти 600 метров до входа в нацпарк.

На автомобиле из Челябинска до «Таганая» дорога займет два с половиной часа. Следует выехать по трассе М-5 в сторону Златоуста. Заехать в город, далее — по улице Аносова до квартала Белый Ключ.

Нацпарк «Зигальга»

Один из самых молодых нацпарков «Зигальга» получил свой статус в 2019 году. На территории находятся древнеледниковые ландшафты, множество краснокнижных растений и животных. В числе достопримечательностей нацпарка скальный останцы Страж Зигальги в виде мужского профиля, гора Поперечная и гора Круглая, именуемая «младшей сестрой» Поперечной. В числе знаковых мест также гора Мерзлый Утес и ущелье Евлахта.

В нацпарке существует два основных маршрута — траверс хребта и поход из села Тюлюк к горе Поперечной. Приехав в «Зигальгу», можно остановиться на 12 площадках. Среди них туркомплекс «Иремель», горные приюты «Тайга», «Пилигрим», «Зигальга» и «Ветер Перемен». Вблизи также расположены дома отдыха, коттеджные комплексы и турбазы.

Как добраться

На общественном транспорте у туристов удастся добраться до села Тюлюк, откуда идут основные маршруты по нацпарку. В Челябинске стоит сесть на автобус 502 или 503 до Юрюзани, а оттуда пересесть на маршрут 397. В нацпарк можно попасть также через деревню Александровка, однако там нет связи и электричества.

На автомобиле из Челябинска дорога займет более четырех часов. Следует выехать на трассу М-5, доехать до поворота на деревню Первуха. Там асфальтированная дорога сворачивает в лес и уходит налево, после деревни Меседа придется следовать по грунтовой дороге. Примерно через 30 километров пути будет село Тюлюк.

Ильменский заповедник

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Достоянием Ильменского заповедника стали минералы. На территории насчитывается 260 видов пород, 16 из них ученые открыли впервые именно там. Чтобы попасть в заповедник необходимо пройти через главный пост и естественно-научный музей.

Основную часть территории составляют леса и хребты. Для любителей активного туризма существуют пешие походы на гору Ильмен-тау — самую высокую точку Ильменских гор (753 метра). К Ильменам также прилегает несколько водоемов. Среди излюбленных челябинских озер — Тургояк, Большой Кисегач, Теренкуль и Еловое. В самом заповеднике расположились озера Аргаяш, Малый Кисегач, Большое Миассово и Ильменское.

Как добраться

Добраться до Ильменского заповедника из Челябинска можно с вокзала «Южные ворота». Там следует сесть на автобус №551 или №511. Доехать до Ильменки можно и из Миасса, выбрав автобусы №8, №111 и №338 либо маршрутное такси №4.

На автомобиле до природного достояния можно добраться за 2 часа 20 минут из Челябинска. Для этого следует выехать через Уфимский тракт на трассу М-5 и следовать до поворота на Чебаркуль. Доехав до озера Мисяш, необходимо проехать санатории «Чебаркуль» и «Еловое» по трассе 75К — 021. Вход в заповедник будет находиться напротив озера Ильменское.

Южно-Уральский заповедник

Основная территория Южно-Уральского заповедника находится в Башкирии, однако 10% находится в охранной зоне Челябинской области. Достопримечательность включает в себя три туристических тропы — на гору Большой Шелом вблизи нацпарка «Зигальга», на хребет малый Ямантау и на урочище «Домный Камень». На территории заповедника расположился и природный музей, где представлены минералы, растения, чучела животных и насекомые.

В заповеднике есть одна туристическая стоянка — «Рудные Весы». Там же расположены туалеты, костровище и места для трапезы. Найти стоянку можно на берегу реки Малый Инзер в километре от Центральной усадьбы.

Как добраться

Добраться на общественном транспорте до заповедника можно через Уфу. Там следует сесть на электричку 7485, 7486 или 7488 до остановки «Инзер». Там следует выбрать направление на Белорецк, а после пройти километр пешком до центральной усадьбы.

На автомобиле из Челябинска путь составит почти шесть часов. Следует выехать на трассу М-5 и следовать до Чебаркуля. Не заезжая в город проехать до поворота на Миасс и свернуть в направлении Устиново на трассу 75К-170. Следовать прямо, проехав Учалы (Башкирия) и деревни Новобайрамгулово, далее — до Белорецка. После до Улуелги и по указателям до центральной усадьбы.

Нацпарк «Зюраткуль»

«Зюраткуль» был обоснован в 1993 году в 30 километрах от Сатки. На территории находится природный памятник Вязовая роща, хребет Зюраткуль с останцами Медведи, торфяные болота на мысе Ельник, источник Фонтан и Зюраткульские столбы. Туристам также предложены тропы до рек и маршруты к горам Голая Сопка и Лукаш. В Нацпарке действует четыре туристических маршрута. Остановиться туристам предлагают в поселках Зюраткуль, Сибирка и Тюлюк, где расположено более 15 гостевых домов.

Как добраться

На общественном транспорте из Челябинска можно добраться через Сатку. Следует отправиться на любом междугороднем автобусе. Из Сатки до «Зюраткуля» можно добраться только на такси или попутном транспорте.

На автомобиле путь из Челябинска до «Зюраткуля» составит около трех часов. Следует выехать на трассу М-5, проехать Чебаркуль, поселков Нижний Атлян и Большая Запань. Когда свернуть с трассы подскажет указатель на нацпарк.