В России предлагают ввести туристический сбор

Как сообщили в Минэкономразвития, регионам России хотят разрешить ввести курортный сбор. Ведомство готовит новое предложение совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и субъектами РФ.

© Unsplash

Каждый регион будет самостоятельно принимать решение о вводе такого налога. Облагать можно будет номера в гостиницах и отелях. Размер ставки тоже каждый субъект страны будет выбирать сам. Однако она должна базово быть около 65 рублей за один номер в сутки.

Судьбу будущих собранных средств уже решили. Финансы будут направлять в бюджеты муниципалитетов. А те их перенаправят на создание, ремонт и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры.

На данный момент эксперимент с туристическим сбором в России пока действует в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге.