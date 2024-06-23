Топ-5 плотин в России, которые стоит увидеть

Путешественник Владимир Виноградов лично побывал на каждой из них и поделился впечатлениями.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Поехать в другой город, чтобы посмотреть на плотину? Почему бы и нет! Тем более что некоторые из российских гидроэлектростанций действительно представляют огромный интерес — и с инженерно-технической, и с архитектурной, и с исторической точек зрения. Рассказываю о пяти ГЭС, которые произвели на меня самое большое впечатление».



Саяно-Шушенская ГЭС (Республика Хакасия / Красноярский край)

Посмотреть на Саяно-Шушенскую ГЭС я хотел давно, поэтому к моменту поездки уже знал о ней основные факты. Крупнейшая электростанция России, седьмое место среди самых высоких плотин мира. Впечатляет! Однако реальность в несколько раз превзошла мои ожидания. Исполинская бетонная конструкция поражает воображение – на её фоне меркнет даже знаменитая Стена из экранизации «Игры престолов». Эта махина без видимых усилий перерезает реку Енисей, славящуюся своей полноводностью и крутым нравом. Воистину – чудо инженерного искусства.

Когда первоначальный шок проходит, начинаешь с удивлением отмечать, что Саяно-Шушенская ГЭС – не только очень большое, но и невероятно красивое сооружение. В отличие от обычных гравитационных плотин (то есть прямых и тяжёлых), эта ГЭС имеет арочно-гравитационную конструкцию, что нашло выражение в более лёгких, изящных формах. Изогнутый контур рождает ассоциации с бортом летающей тарелки, которые только усиливаются в вечернее время, когда на плотине и водосбросе загорается подсветка.

Чиркейская ГЭС (Дагестан)

Эта ГЭС открылась для туристов буквально несколько лет назад, и с тех пор поток желающих взглянуть на неё не иссякает. Причина не только в размерах (второе место после Саяно-Шушенской ГЭС) и технологиях, которые на момент строительства считались прорывными, но и в том, как живописно плотина вписалась в окружающий ландшафт. С одной стороны – величественные скалы Сулакского каньона, с другой – ярко-бирюзовое море (на самом деле, конечно, водохранилище, но такой пейзаж, скорее, ожидаешь встретить где-нибудь на Курилах). Красота, от которой натурально захватывает дух.

При знакомстве с Чиркейской ГЭС я настоятельно рекомендую не ограничиваться посещением смотровой площадки. Возьмите экскурсию и спуститесь в «сердце» плотины, благо там есть на что посмотреть. При взгляде на огромную воронку туннельного водосброса, напоминающую нору какого-то доисторического чудовища, по спине бежит холодок, а национальные рисунки на стенах, наоборот, вызывают чувство теплоты и даже умиления. От оформления ГЭС национального значения ожидаешь чего-то столь же монументального, а вместо этого – почти «домашний» орнамент.

Помните, как выглядит десятирублёвая бумажная купюра? Так вот, на её обороте изображена именно Красноярская ГЭС. И вживую она производит невероятно сильное впечатление.

Интерес представляет прежде всего единственный в России судоподъёмник. Конструкция, выглядящая как ванна на зубчатых рельсах, позволяет перевозить корабли прямо через гребень плотины со скоростью до 20 метров в минуту. Трафик на Енисее достаточно интенсивный, поэтому, если повезёт, вы сможете увидеть работу судоподъёмника своими глазами.

К сожалению, Красноярская ГЭС пока закрыта для свободного посещения, но даже полюбоваться на неё издалека уже будет интересным опытом. Рекомендую делать это вместе с гидом, чтобы узнать больше о сооружении и его истории.

Саратовская ГЭС

На фоне других крупных станций Саратовская ГЭС выделяется нестандартной конструкцией. Дело в том, что у неё нет водосбросной плотины – водосбросы совмещены с самим зданием ГЭС. К слову, машинный зал Саратовской ГЭС является самым длинным в Европе – его протяжённость составляет 1127 метров.

Всех гостей также интересует: что это за странные механизмы возвышаются над станцией? И опять никуда не деться от аналогии с фильмами – больше всего они похожи на шагоходы АТ-АТ из «Звёздных войн». На самом деле это козловые краны, которые используются для переноса оборудования и управления затворами. Механизмы размером с дом удивляют и сами по себе, но ещё больший трепет испытываешь, когда они начинают двигаться! Чтобы эксплуатировать их, здание даже оснастили съёмной кровлей.

Нижегородская ГЭС

На первый взгляд эта плотина не кажется особо примечательной. Она не может похвастаться ни огромными размерами, ни богатой на события историей строительства и эксплуатации, ни появлением в кино, ни грандиозными планами по реконструкции. Однако при ближайшем знакомстве открываешь для себя множество интересных деталей.

Как вам, например, машинный зал, выдержанный в традициях сталинской архитектуры? Эти пастельные тона и характерные арки не спутать ни с чем. Если бы ещё не кран, который возвышается над крышей и своим видом вносит нотку дисгармонии в общий архитектурный ансамбль… С краном, впрочем, тоже связана занимательная история. При его строительстве детали доставлялись по железной дороге, и, чтобы облегчить труд рабочих, пути решили проложить прямо внутри станции. Они проходят через всё здание и заканчиваются у входа в машинный зал.