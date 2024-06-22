Туристка не смогла вернуть деньги за отдых в номере с насекомыми

Поездка в прошлом году группы туристов из Ростовской области в Пятигорск на ХII фестиваль «Многоликий Кавказ» оказалась не вполне удачной. Причем с концертами, выставками и прочими праздничными мероприятиями проблем, судя по всему, не было. А вот к проживанию возникли вопросы – настолько острые, что организатор поездки Ш. (она собирала деньги с туристов и расплачивалась с туроператором – всего было заплачено почти 877 тыс. руб.) решила обратиться с судебным иском к «Первой фестивальной компании». «Ш. просила суд взыскать с ответчика в свою пользу уменьшение стоимости туристского продукта в размере 438 425 руб., неустойку в размере 438 425 руб., штраф в размере 50% от удовлетворенной суммы исковых требований, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.», – говорится в судебном решении.

Камнем преткновения стали номера в санатории «Лесная поляна» (он участвовал в судебном процессе в качестве третьего лица). По словам Ш., туроператор предоставил первоначально одни фотографии, а по факту, когда туристы въехали, обстановка в санатории оказалась совершенно другой. Номера не только не соответствовали снимкам, но и отличались антисанитарией. «Отсутствовал ремонт, на стенах была плесень, балконы находились в аварийном состоянии, в номерах бегали насекомые, на балконе стояла открытая бутылка со спиртным напитком, повсюду была пыль и грязь», – говорится в показаниях туристки.

Тем не менее и Ш., и другие участники тура, как свидетельствуют материалы дела, прожили в «Лесной поляне» весь срок фестиваля – с 28 апреля по 1 мая 2023 года – и только спустя несколько месяцев решили обратиться в суд.

«Все услуги получены»

Это и стало одной из причин того, что Новочеркасским городским судом в иске было отказано, – претензии следует предъявлять своевременно.

«Требований об отказе от договора либо по переселению в другой отель Ш. в период его действия туроператору не заявлялось, предложенное исполнение Ш. принято, все услуги, входящие в состав туристского продукта, в том числе проживание в выбранном санатории и номере, фактически получены», – сказано в судебном решении.



К тому же, согласно Правилам оказания услуг при реализации туристского продукта (утверждены постановлением Правительства РФ № 1852 от 18 ноября 2020 года), претензии к качеству турпродукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий.

Главные аргументы

Но главным аргументом стало то, что доказательств пыльных номеров с аварийными балконами и «бегающими насекомыми», которые смогли бы убедить суд в правоте истицы, – в ходе заседания предоставлено не было. Ни в виде фотоизображений, ни в показаниях свидетелей.

Выяснилось, что перед заключением договора Ш. и представитель туроператора вели переписку в мессенджере. Туристка, первоначально увидев красивые фотографии, затем получила сообщение, что номера первой категории в «Лесной поляне» отсутствуют, в наличии только вторая. Тем не менее договор был заключен.

«Из содержания сообщений Ш. следует, что она понимает, что вторая категория номеров в любой гостинице по удобствам считается категорией ниже, чем первая, и номера, очевидно, будут отличаться от первоначально продемонстрированных. Соответственно, Ш. имела возможность уточнить у ответчика или на интернет-сайте санатория дизайн и обстановку номеров второй категории, и в случае несогласия с качеством номеров отказаться от размещения в указанном санатории», – пояснили в суде.



Кроме того, не нашло подтверждения в ходе процесса и утверждение Ш., что стоимость размещения была завышена: «Согласование в договоре стоимости услуг туроператора является проявлением воли сторон при заключении договора».

В итоге Новочеркасский городской суд отклонил иск туристки в полном объеме. Ш. подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда оставила ее без удовлетворения.