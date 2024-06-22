Маршрут выходного дня: Арзамас

Арзамас, небольшой городок в Нижегородской области, удивит вас количеством куполов: до 1917 года здесь было более 30 храмов и 5 монастырей, половину из которых удалось сохранить. Исторический центр позволит окунуться в атмосферу тихой и уютной провинции. Смотровые площадки откроют виды на симпатичные пейзажи. Музеи расскажут удивительные истории. А ещё, побывав здесь, вы окажетесь в мини-Европе. Мы подготовили путеводитель по самым интересным достопримечательностям Арзамаса.

© Quto.ru

Арзамас

Годом основания Арзамаса считается 1578-й. Этой датой Арзамас упоминается, как крепость и центр уезда. Крепость располагалась на высоком мысу, образованном рекой Тёшей и оврагом, и играла важную роль в обороне юго-восточных границ Русского государства. Позднее город стал торговым пунктом. Особо ценился местный лук и арзамасские гуси – они даже изображены на гербе Арзамасского района.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Арзамаса 450 км пути по трассе М-7. По платной М-12 расстояние получится такое же, но по времени – быстрее. Путешествие можно совместить с посещением Владимира, Мурома и Нижнего Новгорода.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Соборная площадь и Воскресенский собор

В южной части Арзамасского кремля стояла церковь во имя Архистратига Михаила. В XVII веке на её месте был построен Воскресенский собор, первоначально деревянный, а затем, в 1814-1842 годы, каменный. Сейчас Воскресенский собор является главной доминантой Соборной площади. Здесь хранится святыня – Животворящий Крест Господень. А ещё в здании собора расположен Музей патриаршества.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Свято-Николаевский монастырь

На Соборной площади вы увидите и Свято-Николаевский монастырь, основанный в 1580 году. В его комплекс входит Никольский собор, Богоявленская церковь, часовня, Настоятельский корпус и пр. Главной святыней монастыря считается икона «Избавление от бед страждущих».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Церковь Живоносный Источник и Ратуша

Также на Соборной площади находится Церковь иконы Божией Матери Живоносный Источник, здание городского магистрата (ратуша) и небольшой сад.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка

За Воскресенским собором, у кафе «Русь», создана уютная зона отдыха и смотровая площадка. А в пешеходную мостовую интегрировано большое панно, посвящённое арзамасским храмам.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Гостиный ряд

С Соборной площади сверните на улицу Гостиный ряд. Деревянные торговые лавки появились в этом месте ещё в XVII веке, но крупный пожар 1726 года уничтожил и их, и большую часть города. Через год началось возведение новых купеческих рядов, но уже не деревянных, а кирпичных и каменных. Сейчас в старинном комплексе торговых рядов расположены различные магазины, кафе и сувенирные лавки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Патриарха Сергия и Спасо-Преображенский монастырь

Буквально в паре шагов от улицы Гостиный ряд находится площадь Патриарха Сергия. Арзамас – родина патриарха Сергия Страгородского - епископа Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси. На площади вы увидите комплекс Спасо-Преображенского монастыря, перед Благовещенской церковью установлен памятник Патриарху.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан в 1555 году. А древнейшим и самым первым каменным зданием в Арзамасе считается собор во имя Преображения Господня Спасского монастыря: его строительство началось в 1638 году. На колокольне Спасо-Преображенского монастыря недавно открылась смотровая площадка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Арзамасские гуси

По улице Карла Маркса прогуляйтесь до парка культуры и отдыха имени А. П. Гайдара. Одна из самых старых улиц Арзамаса открылась после масштабного благоустройства буквально осенью 2023 года. Теперь с помощью столбиков и кашпо пешеходная часть здесь отделена от проездов для машин, и, прогуливаясь тут, вы встретите множество арт-объектов в виде арзамасских гусей. В конце XVII века в Арзамасе была выведена особая, элитная, порода гусей. Здесь даже проходили гусиные бои. Сейчас гусь стал одним из главных брендов Арзамаса и Арзамасского района и присутствует во всех сферах жизни города и его окрестностей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара

В Арзамасе прошли детские и юношеские годы знаменитого детского писателя Аркадия Гайдара. В историческом центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и Горького, находится Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара. Он представляет собой комплекс из литературного музея, мемориального музея Горького, мемориально-бытового дома-музея Гайдара.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк имени Гайдара и дендрарий

В красивом городском Парке культуры и отдыха имени А. П. Гайдара расположены пешеходные дорожки, маленький пруд, детская площадка, аттракционы, мемориальная зона и несколько памятников. Основная достопримечательность парка - дендрарий, основанный в 1949 году лесным техникумом. Здесь произрастают более ста видов деревьев и кустарников. Рядом с парком расположена ещё одна городская достопримечательность – Водонапорная башня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Резные наличники

В исторической части города сохранились древние домики, так что по центру Арзамаса приятно погулять и без определённого маршрута, а просто петляя по улицам и рассматривая резные наличники.

© Николай Асташонок

Маленькая Европа

А оказавшись в Арзамасе на улице 9 мая, вы, как в сказке, перенесётесь в мини-Европу: здесь установлена уменьшенная копия Эйфелевой башни, Тауэрского моста, фонтаны в стиле Версаля и телефон-автомат в английском стиле.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова