В России начали появляться гастрономические столицы

В России начали появляться свои гастрономические столицы, куда люди едут, чтобы поесть местную кухню, в первую очередь. И лишь во-вторую, чтобы погулять и посмотреть достопримечательности.

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Гастротуров в чистом виде на рынке нет, констатирует Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР. Однако в определенные города люди едут именно с целью насладиться гастрономией в ресторанах, говорит она.

"Гастрономия входит в топ-3 интересов путешественников наряду с локальными достопримечательностями и маршрутами", - отмечает издатель МТС Travel Лидия Страхова.



Среди гастрономических точек притяжения Ломидзе называет Петербург.

"Похожая история в Красноярске - туда приезжают из соседних регионов в определенные рестораны", - отмечает она.



Туристов также привлекает кухня Владивостока, Калининграда.

"Мы увидели то, что есть очень хороший потенциал у гастрономического туризма, как у самостоятельного вида туризма. У нас есть несколько маршрутов, которые построены только вокруг гастрономии, достопримечательности идут в дополнение", - рассказал Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области.



В этом году Калининградская область планирует подготовить национальный туристический маршрут, полностью посвященный гастрономии, и включить его в реестр Министерства экономического развития. Пока реестр не содержит гастрономических маршрутов по России.

Среди городов, которые имеют большой потенциал для привлечения гастротуристов можно отметить Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Мурманск, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский.

"Если говорить о количественных показателях, то это точно не массовый туризм", - констатирует Ломидзе.



Но гастрономическая составляющая очень важна в любой поездке, отмечает она. А местные специалитеты россияне все чаще выбирают в качестве сувениров из поездок.

Каждый город может предложить что-то свое.

"В таком большом государстве, как Россия, конечно, не может быть общего понятия национальная кухня, кухня всегда региональная, она всегда привязана к продуктам региона. И Есть Московская, Санкт-Петербургская, Сибирская", - рассказывает Светлана Колбанева, историк региональной гастрономии, переводчица, автор гастрогидов и путеводителей.



Туристов перестает интересовать просто еда.

"Мы хотим есть локальную еду в локальном месте", - поясняет Ольга Тесленко, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области.



Гастротуризм становится возможностью познакомиться с местом через гастрономию.

В Калининград едут, чтобы попробовать строганину из пеламиды, сагудай, виштынецкого сига и копченого угря, мясные фрикадельки - клопсы, клецки - цеппелины и местный марципан. Во Владивосток едут, чтобы попробовать дары моря: гребешки, трепангов, кукумарию. А также закусить это гарнирами и салатами из папоротника орляка, познакомиться с местном фастфудом, на который оказала влияние близость Азии. В Красноярске туристы хотят попробовать блюда из оленины, строганину и сагудай из северной рыбы, пельмени с дичью, пироги с таёжными ягодами.

Навигация, путеводители и гиды становятся важной частью развития гастрономического направления. Однако наблюдается ее дефицит. При этом запрос на такую информацию очень большой. Качественная навигация по местам гастрономии и раньше была в дефиците в России. Но именно сегодня, с развитием внутреннего туризма, на нее наибольший спрос. Ненадолго заходивший в Россию Мишлен этих потребностей не закрывал, считает Светлана Колбанева. Он не был гидом для большинства людей.

Международные гиды, к которым уже привыкли россияне, прекратили свою работу в нашей стране. Туристы могут пользоваться ими только в международных поездках.

Гастрогиды помогают туристам сориентироваться на местности.

Найти места для завтраков, заведения, где можно попробовать блюда из локальных продуктов, бюджетные кафе и бистро. Однако такая информация должна постоянно обновляться. Появляются новые места, многие регионы начинают формировать свои гастрономические бренды. К примеру, Калининградская область активно развивает бренд балтийской кухни и проводит мероприятия, для его развития, которые интересны гурманам. Недавно МТС Travel запустил гастрогид по Калининграду, он стал отзывом на запрос путешественников.