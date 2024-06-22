Названы самые комфортные направления для семейного отдыха с детьми

Лето – время долгожданных семейных отпусков. И если для кого-то это время для романтических путешествий, то для большинства родителей это возможность провести время с детьми, подарить им новые впечатления и создать яркие воспоминания.

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Согласно исследованию онлайн-сервиса OneTwoTrip, 73% туристов с детьми планируют семейные поездки этим летом. При этом 58% из них собираются провести в путешествии более недели, а остальные 7 дней.

67% родителей предпочитают спокойный отдых на пляже или у бассейна. 33% выбирают активный отдых – походы, велосипедные прогулки, экскурсии.

51% респондентов планируют провести отпуск в России. Сочи с его красивыми пляжами, парками, аквапарками и развлечениями для детей – безоговорочный лидер, получивший 35% голосов. Геленджик (16%) и Анапа (12%) также пользуются большой популярностью у семей с детьми.

Зарубежные направления тоже не отстают. Анталья (31%) с её песчаными пляжами, теплой водой и развитой инфраструктурой привлекает российских туристов. Пицунда (26%) и Сиде (18%) также входят в топ-3 популярных зарубежных направлений для семейного отдыха.

54% опрошенных планируют потратить на поездку до 100 тысяч рублей, а остальные готовы потратить больше.

52% семей с детьми предпочитают заранее планировать свой отпуск, 48% же предпочитают импровизировать на месте.

75% туристов останавливаются в отелях. 25% выбирают апартаменты, что дает возможность готовить самостоятельно и экономить на питании.