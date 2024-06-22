В Анапе запретили купаться из-за внезапно остывшей воды

Власти Анапы запретили в субботу купаться из-за холодной воды в море. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ее температура составляет всего +17 °С.

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Причем запрет, как уточнили в мэрии курортного города, касается как взрослых, так и организованных групп детей.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей города-курорта, что необходимо соблюдать осторожность и меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье», – отметили в ведомстве.



Кстати, днем ранее в районе Анапы усилился отжимной ветер. Из-за этого на пляжах курорта ввели ограничения. В частности, запретили использование надувных плавсредств и катамаранов.

В то же время на других черноморских курортах ситуация куда больше располагает к отдыху. Температура воды в Сочи составляет +22 °С, что примерно соответствует среднему значению для этого времени года. В Геленджике море прогрелось до +24 °С, в Туапсе – до +21 °С.

Еще более комфортная обстановка на курортах Азовского моря. В Ейске и Темрюке температура воды составляет +26 °С, в Приморско-Ахтарске – на градус ниже.

Ранее мы писали о мощном шторме в Сочи, который начался 15 июня и бушевал трое суток. Одной из его жертв стала 20-летняя туристка, гулявшая с парнем по пляжу. Ее унесло в открытое море. Тело девушки нашли лишь спустя несколько дней.